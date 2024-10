Haltestellen Lochau erstrahlt im neuen Glanz

Seit Ende 2023 wurden an der Lochauer Haltestelle unter laufenden Betrieb verschiedene Anlagenteile auf den Stand der Technik gebracht und den Bedürfnissen der Fahrgäste angepasst. So ist aus der etwas in die Jahre gekommenen Haltestelle eine moderne Mobilitätsdrehscheibe gworden, die den Nutzern der Bahn den Umstieg in Bus oder aufs Rad erleichtern soll.