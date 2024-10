Stummgeschaltet | VdB und die Zuwanderer

Jahrzehntelang hat er den Österreichern im ORF in klaren Worten erklärt, wie und was in der Innenpolitik läuft. Ausgerechnet im Superwahljahr 2024 wurde Hans Bürger, der langjährige Leiter der Zeit im Bild-Innenpolitik, degradiert und weitgehend vom Bildschirm verbannt. Auch von einem lauten Seher-Protest gegen die Stummschaltung des beliebten Moderators und Kommentators ließ sich die Führung des Staatsfunks nicht beeindrucken. Zu sehen bekommt man ihn jetzt nur noch ganz selten – und das garantiert nicht in der ZiB. In dieser Woche „durfte“ er zwar die konstituierende Sitzung des Nationalrats moderieren und gestern die Nationalfeiertags-Sendung. Ist das nun sein ORF-Comeback?, wollte Conny Bischofberger von Hans Bürger in seinem ersten Interview seit seiner Ablöse wissen. Nein, das sei es nicht, sagt der spürbar angeschlagene Ex-Starmoderator, der auch zugibt, besonders im Wahlmonat September waren – wegen seiner Bildschirm-Absenz „dann wieder leichte Phantomschmerzen da“. Im Interview für die Feiertags- und Sonntagsausgabe der „Krone“ spricht Hans Bürger auch über den politischen Einfluss auf den ORF. Ja, die Versuche seien so alt wie der ORF selbst, aber als Führungskraft entwickle man über die Jahre hinweg eine Gelassenheit. Bürger wörtlich: „Wenn Leute schreien und drohen, dass das und jenes für deine berufliche Zukunft nicht gut sein werde, dann ist dir das irgendwann völlig wurscht.“ Darauf fragt Conny Bischofberger, wer denn drohe und schreie. Bürgers durchaus vielsagende Antwort: „Kein Kommentar“. Sicher eine gänzlich absurde Interpretation, nun zu glauben, „Schreier“ und „Droher“ hätten tatsächlich Einfluss auf die berufliche Zukunft von ORF-Mitarbeitern...