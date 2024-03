Nicht mehr in der „ZIB“: Wo ist Hans Bürger hin?

Diese sehr schwammige Bezeichnung macht stutzig. Welche Position hat denn Hans Bürger nun beim ORF? Auf Anfrage der „Krone“ heißt es vom Küniglberg: „Hans Bürger wechselte nach über 30 Jahren Tätigkeit für die ,Zeit im Bild’ zu den Sendungs- und Plattformteams. Er wird regelmäßig in ,Guten Morgen Österreich’ den ,Blick in die Woche’ bestreiten und dabei die heimische Innenpolitik analysieren. Und in ,Studio 2’ bespricht er am Mittwoch EU-Themen und freitags, in der Rubrik ,Frag den Bürger’, gesellschaftspolitisch brisante Fragen und Themen. Er bringt seinen reichhaltigen Erfahrungsschatz auch bei der Weiterentwicklung von verschiedenen Rubriken und Formaten ein.“