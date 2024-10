Wie groß ist der politische Einfluss auf den ORF?

Es ist früher Nachmittag, trotzdem sind nahezu alle Tische besetzt. Hinter unserem hängt eine große schwarze Tafel, auf der sechs verschiedene Biere vom Fass mit Kreide aufgelistet sind, darunter stehen vier tanzende Kühe aus Porzellan und der Spruch: „We are not old, we are recycled teenagers!“ „Haben sie aber nicht extra für mich aufgestellt“, lacht Bürger. Acht Monate ist es her, seit der Publikumsliebling zuletzt im ORF-Hauptabendprogramm analysierte. Nun hat der Politikexperte ein Buch geschrieben, ist wieder vermehrt am Bildschirm zu sehen (zuletzt am Donnerstag bei der Wahl des Nationalratspräsidiums) und spricht das erste Mal über den Knick in seiner Karriere.