Stephansdom-Terror: Ermittlungen eingestellt

Tatverdächtige direkt in Schubhaft genommen

Ermittelt worden war gegen vier Hauptverdächtige wegen terroristischer Vereinigung in Verbindung mit terroristischen Straftaten. Ende Mai waren die vier Verdächtigen nach mehrmonatiger U-Haft mangels dringenden Tatverdachts entlassen und direkt in Schubhaft genommen worden. Begründet wurde das mit „erheblichem Gefährdungspotenzial“.