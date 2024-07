Stephansdom-Terror geplant: Frau wird abgeschoben

Frau wird in die Türkei abgeschoben

Am Donnerstag fiel in Linz die Entscheidung, dass auch eine Frau in die Türkei abgeschoben wird, wie der „Krone“ von Anwalt Andreas Schweitzer bestätigt wurde. Zudem wird die Beschuldigte mit einem vierjährigen Einreiseverbot nach Österreich belegt. Die Behörde hatte ursprünglich zehn Jahre Einreiseverbot vorgesehen, doch dies wurde in der gestrigen Verhandlung deutlich reduziert. Die Kinder der Frau halten sich bereits in der Türkei bei der Großmutter auf, ihr Ehemann sitzt noch in Wien in Schubhaft.