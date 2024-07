Stunden vor Abschiebung: Terrorhirn tot in Zelle

„Akzeptieren weder den Rechtsstaat noch Gesetze“

Ende Mai dann die Überraschung: Alle vier Verdächtigen wurden mangels dringenden Tatverdachts – Grabungen nach einem Waffenlager in einem Waldstück und einer Schlucht in Niederösterreich waren vergebens – von der Justiz laufen gelassen. In Absprache mit dem Bundesasylamt wurden die vier Männer und eine Frau nach dem Ende der U-Haft ins Polizeianhaltezentrum zur Abschiebung überstellt. Die Verdächtigen wurden in einem 43 Seiten umfassenden Bescheid „als höchst gefährliche Personen eingestuft, die weder den Rechtsstaat noch die Gesetze akzeptieren“.