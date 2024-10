Bullen wollen im Lavanttal Wölfe reißen

Keine Zeit, um Wunden zu lecken

Doch bevor es am 6. November in Rotterdam weitergeht, stehen drei wichtige Spiele in der Liga bzw. im ÖFB-Cup an. Es bleibt also keine Zeit, um die mittlerweile schon sehr tiefen Wunden zu lecken. Am Sonntag gastiert man im Lavanttal beim WAC. Und dort wollen die Bullen die Wölfe reißen, sprich dem Team von Didi Kühbauer keine Chance lassen und mit einem Sieg Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben tanken. Alles andere würde die Krise weiter verschlimmern.