Unwetterchaos: Muren, Verletzte und drei Tote

Gewitter und Hagel am Montag

Doch auch der Montag zeigte sich weiterhin trüb, kühl und nass. Besonders an der Alpennordseite ist weiterhin mit Gewittern zu rechnen. Im Süden Österreichs bleibt das Wetter am längsten instabil. Zudem drohen laut österreichischer Unwetterzentrale auch noch Gewitter und Hagel in Oberösterreich, der Steiermark und in Kärnten.