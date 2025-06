10.000 Fans feierten 30 Jahre Musik & Zusammenhalt

Erfolgreiche Sommer-Musi

„Danke, danke, danke – das habe ich an diesem Wochenende oft gehört, vor allem von den Künstlern“, freut sich Veranstalter Sepp Adlmann über das erfolgreiche Open-Air. „Die Quote in Österreich mit 27 Prozent Marktanteil war schon lange nicht so hoch.“