Millionen Bierkapseln für guten Zweck gesammelt!

In großen Säcken hat Günter Brugger die unzähligen Bierkapseln in Lagerhallen aufbewahrt. „Vor gut sechs Jahren habe ich diese Bierkapselaktion von einem Freund übernommen, weil seine Lagerkapazitäten ausgelastet waren“, erinnert sich der Oberkärntner Transportunternehmer. Und seitdem hat er weitergesammelt. „Natürlich habe ich nicht alle Bierflaschen selbst getrunken“, lacht der 57-Jährige. Ganz im Gegenteil, denn die geschätzten eine Million Stück an Kapseln kommen sogar von weit her.