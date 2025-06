Darum werfen Möbelhäuser mit Essen nach den Kunden

Die verbliebenen Möbelhausketten in Österreich locken ihre Kunden nicht nur mit dem eigentlichen Sortiment in ihre Läden, ebenso sollen günstige Preise in den integrierten Restaurants Gäste anwerben. Wer auf diese Idee kam, welche Tricks genutzt werden und wie man am billigsten isst, hat Krone+ herausgefunden.