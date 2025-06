Tragischer Tod eines Schafbauern wirft Fragen auf

Die furchtbare Tragödie nahm vor etwas mehr als zwei Jahren ihren Lauf: Am 2. Juni 2023 stürzte Adolf H. zu Hause im Zuge von Arbeiten über einen Schafzaun und landete auf dem Kopf. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 67-Jährige bei Bewusstsein und wies äußerlich nur leichte Verletzungen an der Nase und am linken Auge auf.