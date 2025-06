Dressur-Königin setzt auf Grazer Nachfolgerin

Das bekannte Dressurreit-Turnier in Achleiten? Ein voller Erfolg! Denn am Samstag gewann Florentina Jöbstl das internationale Vier-Stern-Turnier in der Young-Riders-Klasse mit persönlicher Bestleistung. Am Sonntag setzte die 19-jährige Grazerin nach und holte sich sogar den Doppelsieg.