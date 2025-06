Frau wird erstmals Chefin von Geheimdienst MI6

Wenn aus Fiktion Realität wird: Großbritannien hat am Sonntag erstmals eine Frau an die Spitze des Auslandsgeheimdienstes MI6 berufen. Blaise Metreweli soll im Herbst die Leitung übernehmen. Sie hatte bisher eine Funktion inne, die in der James-Bond-Reihe ebenfalls behandelt wurde.