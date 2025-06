Neuer Major-Premieren-Champion: Spaun triumphiert!

„Einfach traumhaft, unglaublich“

„Es war ein Schock, als der Ball drinnen war. Das Turnier so zu beenden, das ist einfach traumhaft, unglaublich“, sagte Spaun. Er habe in den vergangenen Jahren schon viele verrückte Schläge auf der Tour gesehen. „Jetzt meinen eigenen besonderen Moment bei einem Turnier wie den US Open zu haben, ist etwas ganz Besonderes, ich werde ihn für den Rest meines Lebens nicht mehr vergessen.“ Der Triumph kam drei Monate, nachdem Spaun bei der Players Championship im Play-off gegen Rory McIlroy verloren hatte.