Diese vier steirischen Bands rocken in den Herbst

Vor zehn Jahren wurde kaum eine heimische Band so frenetisch gefeiert wie Marta (Musik: Paul Plut und Günther Paulitsch, Texte: Julia Hager). Zwei Alben voll räudig stampfender Rock-Nummern hat Marta serviert. Dann wurde es ruhig um die Band, und Plut und Paulitsch verfolgten neue Projekte. Nun ist Marta wieder da und schließt mit „shipwrecks“ an die Glanzzeiten an.