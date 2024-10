Nachfrage nach Sparprodukten bleibt weiterhin hoch

„Sparen ist jetzt und wird auch in Zukunft attraktiv bleiben“, erklärt Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Gerade in unsicheren Zeiten ist das Bedürfnis nach einem finanziellen Polster groß – auch wenn die Zinsen derzeit leicht sinken.