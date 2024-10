Gehälter von Frauen und Männern werden transparent

Frauen verdienen in Österreich derzeit um 18,4 Prozent weniger als Männer – in der Stunde. Der EU-Durchschnitt liegt bei circa 13 Prozent. Österreich liegt damit in der EU am zweitschlechtesten Rang, nur in Estland ist der „Gender Pay Gap“ größer. Die EU hat diesen Gehaltsunterschieden zwischen den Geschlechtern den Kampf angesagt: Ab Mitte 2026 müssen Betriebe in allen Mitgliedsstaaten regelmäßig Einkommensberichte erstellen, die die Differenz zwischen den Frauen- und den Männereinkommen zeigen. Das sorgt in Österreich jetzt für Streit zwischen Arbeiterkammer (AK) und Wirtschaftskammer (WKÖ).