Grünes Licht für ÖSV-Dame nach Kreuzbandriss

Exakt acht Monate, nachdem sich Sonja Gigler beim Weltcup auf der steirischen Reiteralm schwer am rechten Knie verletzt und neben einem Kreuzbandriss auch einen komplexen Knorpelschaden erlitten hatte, kommen nun großartige Nachrichten von der 22-Jährigen, die am Wochenende bei den Alpinen am Gletscher in Sölden als Daumendrückerin am Start sein wird.