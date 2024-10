Eine verdammt schnelle Wintersport-Familie

Wenn am Samstag in Sölden die Skiweltcupsaison mit dem Damen-Riesentorlauf eröffnet wird, drückt man in der Rankweiler Langgasse 1 – dem Firmensitz des Vorarlberger Fruchtsafthersteller Rauch – einer Österreicherin ganz besonders fest die Daumen. Richtig: der Tirolerin Stephanie Brunner!