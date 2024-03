ÖSV-Dame erlitt „Totalschaden“ im linken Knie

„Das ist verdammt blöd gelaufen“

„Christina Födermayr und ich sind extra ganz am Schluss gefahren, damit die Strecke schneller wird und wir kein Problem an dieser Stelle haben“, erinnert sich die Juniorenweltmeisterin von 2022. „Leider wussten wir nicht, dass die Strecke noch immer so langsam war - dann wären wir anders gefahren. Das ist verdammt blöd gelaufen.“

Im ersten Moment nach dem Zwischenfall war Gigler komplett am Boden. „Da fragst du dich natürlich, warum es schon wieder dich trifft. Zumal du weißt, was jetzt auf dich zukommt“, erzählt die Kästle-Pilotin, die erst im November 2023 wieder auf die Ski zurückgekehrt war, bei der Reiteralm-Quali als Siebte und 13. allerdings schon wieder ihre riesengroße Qualität hatte aufblitzen lassen.