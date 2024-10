Strand, Safari und eine neue Homepage für Leonie

Während die Ländle-Herren bereits voll in den Vorbereitungen für die neue Saison stecken, müssen sich Vorarlbergs Skicrosserinnen in Geduld üben. Für Sonja Gigler, die sich im Februar zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres das Kreuzband gerissen hatte und sich aktuell eine verdiente Reha-Auszeit beim Strandurlaub auf Zanzibar und anschließend bei einer Safari in Tansania gönnt, gibt es bislang noch keinen konkreten Comeback-Fahrplan.