Julian Rupps Torkonto ist noch nicht ganz voll

Zehn der eigenen Treffer gehen auf das Konto von Rupp. So viele hatte der Goalgetter, der in den vergangenen Spielzeiten immer vorne in der Schützenliste zu finden war, in der vergangenen Saison nach elf Spielen auch schon auf dem Konto. „Aber dieses Mal könnten es schon ein paar mehr sein. Ich bin noch nicht im Lauf. Die schwierigen Chancen gehen rein, die einfachen nicht“, lacht der 31-jährige.