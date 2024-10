41-Jährige wegen 70.000 Euro Falschgeld verhaftet

Bei Hausdurchsuchungen in Vöcklabruck und Wien kamen rund 70.000 Euro in Falschgeld zum Vorschein. Gleichzeitig wurde eine 41-jährige Russin in einem Lokal am Wiener Gürtel festgenommen – Sie wurde u.a. wegen des Verdachts der Geldfälschung und des schweren Betrugs in Untersuchungshaft genommen.