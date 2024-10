Der Christbaum steht in Klagenfurt schon!

Schon in Weihnachtsstimmung, oder doch noch nicht? Die kommt spätestens dann auf, wenn man vor dem Rathaus in Klagenfurt steht. Denn dort weihnachtet es bereits ein wenig. Die Mitarbeiter der Stadt haben nämlich in den frühen Morgenstunden am 24. Oktober einen mehrere Meter hohen Christbaum aufgestellt. Geschmückt ist er noch nicht. Aber das wird er bald, heißt es von der Stadt.