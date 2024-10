Ex-Stabschef enthüllt: Trump schwärmte von Hitler

Soll sich „Hitlers Generäle“ gewünscht haben

Kelly äußerte sich in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Dem Magazin „The Atlantic“ bestätigte Kelly wiederum, dass Trump in einer Unterhaltung gesagt habe, er wünsche sich so loyale Generäle wie „Hitlers Generäle“. Ein Sprecher von Trumps Wahlkampf-Team bestritt, dass Trump das gesagt hat. Das Trump-Lager hatte Kelly bereits zuvor Glaubwürdigkeit abgesprochen.