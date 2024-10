Wie teuer dürfen Maßnahmen für Klimaschutz sein?

Anfrage an Haimbuchner

Die Grünen machen diese Sichtweise der Gemeindeaufsicht heute im Landtag zum Thema. In einer mündlichen Anfrage an Haimbuchner wollen sie wissen, wie er sicherstellen will, „dass bei Gebarungsprüfungen im Rahmen der Gemeindeaufsicht in Zukunft Klimaschutzmaßnahmen als notwendig und wirtschaftlich anerkannt werden“.