Dicke Luft nach Kritik an Klimamanagerin der Stadt

Die Grünen haben kein Verständnis für die jüngst veröffentlichte Kritik der Landesprüfer an der aus öffentlichen Geldern bezahlten Klima-Managerin für Gmunden. Landesrat Stefan Kaineder hält die Ausführung für völlig absurd, da der Klimaschutz in Gemeinden nicht in Frage gestellt werden sollte.