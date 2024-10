Bombenanschlag: Guerilla-Gewalt trifft UNO-Gipfel

Kurz nach dem Beginn der UNO-Artenschutzkonferenz (COP16) in Kolumbien hat es am Montagabend in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsorts Angriffe einer Guerilla-Gruppe gegeben. Diese verübten einen Bombenanschlag und erschossen drei Zivilisten. Die Splittergruppe EMC befindet sich in einem offenen Konflikt mit der Regierung in Bogotá.