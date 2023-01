Kolumbien kündigt Waffenstillstand mit Rebellen an

In Kolumbien macht der von Präsident Gustavo Petro versprochene Friedensprozess Fortschritte. In der Nacht auf Sonntag gab er Abkommen für eine Feuerpause und Friedensverhandlungen mit fünf bewaffneten Gruppierungen in dem südamerikanischen Land bekannt. „Dies ist ein mutiger Akt“, twitterte der erste linke Präsident und ehemalige Guerillero. Die Konflikte in der Andennation dauern seit fast sechs Jahrzehnten an und forderten mindestens 450.000 Menschenleben.