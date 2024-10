Feuerwehr-Chef darf keine Überstunden mehr machen

Unpassendes Bild durch Überstunden

Fakt ist, dass dies in der derzeitigen Finanzsituation der Stadt – so oder so – ein unpassendes Bild ergibt. Scheider wurde zudem bereits im September von der Personalabteilung über die extreme Stundenansammlung informiert: „Ich habe verfügt, dass von Schifferl ab sofort keine Überstunden mehr geleistet werden dürfen, das wurde ihm auch schriftlich per Dienstanweisung übermittelt. Außerdem habe ich darauf hingewiesen, dass während seiner Ausbildung die Leitertätigkeiten an seine Stellvertreter zu übertragen sind.“ Branddirektor Schifferl werde außerdem für die Vorbereitungszeit auf seine Prüfung Urlaub in Anspruch zu nehmen.