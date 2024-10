In der Serie B blüht Muharemovic so richtig auf

Auch Tarik hat den Wechsel zu Trainer Fabio Grosso (ein Ex-Weltmeister von 2006!) bislang nicht bereut. In den letzten vier Partien kam der 21-jährige Innenverteidiger dreimal zum Einsatz. Zuletzt gewann man in Brescia 5:2, ist Tabellendritter. „Der Klub hat heuer viel vor, will wieder in die Serie A aufsteigen“, sagt Tarik.