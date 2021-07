Wahnsinn! Juventus holt Muharemovic vom WAC

Jetzt fehlt nur noch, dass der Transfer offiziell wird, aber die Fachzeitung „Gazzetta“ beschreibt Muharemovic schon als den neuen Spieler von Juventus. Der im Jahr 2003 geboren bosnische Verteidiger spielte zuletzt beim WAC, insgesamt sahen ihn die Kärntner Fans fünfmal, davon viermal in der Anfangsformation. Bei Juventus wird er wohl zuerst in der U19, dann in der U23-Mannschaft spielen (Primavera).