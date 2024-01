„Es war geil!“ Auch Juve-Stars gratulierten Tarik

Vor zwei Jahren hatte Tarik Muharemovic noch beim WAC gespielt, kam dort als 18-Jähriger sogar zu sechs Bundesliga-Einsätzen. In denen der Klagenfurter so sehr überzeugte, dass ihn das große Juventus Turin holte. Für das der Verteidiger seit 2022 in der Serie C aufläuft – als Vize-Kapitän der U23.