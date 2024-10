Cobra stürmt Wohnung: Kokain-Schmuggler in Haft

Völkermarkt, Wolfsberg und St. Veit an der Glan – vorrangig in diesen drei Bezirken sollen die beiden Verdächtigen aus Slowenien das weiße Rauschgift gewinnbringend an den Mann gebracht haben. Nachdem es das Duo von deren Heimatland aus über die Grenze nach Kärnten geschmuggelt hatte. Das illegale Geschäft dürfte laut den umfangreichen Ermittlungen bereits seit mindestens August 2023 laufen.