„Werden sich viele Gemeinden nicht leisten können“

Mit einem dramatischen Appell haben sich in der Vorwoche 16 steirische Bürgermeister an das Land gewandt. Sie forderten eine Fortführung des bisher weitgehend von der EU finanzierten Projekts „Community Nurses“ – dabei besuchen und beraten diplomierte Pflegekräfte Betroffene und deren Familien und wirken so vorsorgend. Mit Jahresende läuft das Pilotprojekt aus.