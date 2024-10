Bürgermeister erhöhen nun Druck für Pflege-Lösung

Grüne und KPÖ machen Druck

Landespolitische Unterstützung kommt von den Grünen, die das Thema am Dienstag in die Landtagssitzung bringen: „Es kann nicht sein, dass knapp vor Auslaufen des Programms immer noch unklar ist, ob und wie Community Nursing in der Steiermark weitergeführt wird“, ärgert sich Klubobfrau Sandra Krautwaschl. Auch ihr KPÖ-Pendant Claudia Klimt-Weithaler kritisiert: „Ich weiß nicht, worauf die Landesregierung noch wartet. Dieses wichtige Angebot muss erhalten werden.“