„Community Nurses“ gerettet, Gemeinden zahlen mit

In der Vorwoche haben sich mehr als 15 steirische Bürgermeister mit einem Brief an die Landesregierung gewandt und einen dramatischen Appell abgesetzt. Sie sorgen sich um die Zukunft des Projekts „Community Nursing“. Hinter dem sperrigen Begriff steht Pflegepersonal, das in den Kommunen Familien besucht und berät und dabei vor allem präventiv wirkt. 20 Projekte gibt es derzeit steiermarkweit.