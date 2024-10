„Wintersport an Schulen“ auf ganz Tirol ausdehnen

„Solche Aktionen tragen dazu bei, die jungen Generationen für den Skisport und das Bergerlebnis zu begeistern. Wir werden auch in dieser Wintersaison die An- und Abreise der Schulklassen in die Skigebiete in den Bezirken Landeck und Imst unterstützen. In weiterer Folge sollen alle Tiroler Schülerinnen und Schüler bei Ski-Aktionstagen unkompliziert, ohne große Kosten und nachhaltig ins Skigebiet und wieder zurück kommen“, betont der LH.