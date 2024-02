„WaS“ bringt 3000 Schüler gratis auf die Piste

3060 Pistenflöhe von 58 Volksschulen

Auch heuer sei WaS ein voller Erfolg. Bis Ende März nehmen 3060 Schüler von 58 Volksschulen beider Bezirke an 26 Skitagen in 13 Skigebieten an der Aktion teil. Schulqualitätsmanagerin Kristin Prantl berichtet aus erster Hand: „Es ist das rundum Sorglospaket, das die Aktion so erfolgreich macht. Kinder und Lehrer sind begeistert.“