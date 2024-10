E-Voting bedeutet mehr statt weniger Aufwand

In der Verfassung ist die Briefwahl in Österreich explizit als Ausnahme von der Wahl im Lokal festgelegt. Das bedeutet, dass E-Voting auf die gleiche Art und Weise in der Verfassung festgelegt werden müsste. Sie würde als zusätzliches Element dazukommen und nicht die anderen zur Gänze ersetzen. Das bedeutet am Ende mehr und nicht weniger Aufwand – außer die Briefwahl wird durch E-Voting ersetzt. Das fordert so aber bisher keiner. Rechtlich gesehen bräuchte es eine Verfassungsänderung und damit eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat. Um Manipulation auszuschließen, müssten „wahnsinnig viele technische Fragen gelöst werden“, sagten Experten aus dem Innenministerium. Mit einer Einführung ist absehbarer Zukunft also nicht zu rechnen.