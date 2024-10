Bregenz-Kicker genossen ihren „Kurzurlaub“

„Wir hatten uns vier Monate lang fast jeden Tag auf dem Fußballplatz in die Augen gesehen, da war es wichtig, dass die Spieler jetzt auch einmal ein paar Tage frei bekommen haben“, meinte Bregenz-Coach Regi van Acker, der seinen Kickern in der Länderspielpause „Kurzurlaub“ gab. Der dann aber auch nicht komplett frei war, schmunzelt der Belgier. „Die Spieler, die bisher nicht so viel Einsatzzeit hatten, haben zweimal im Stadion trainiert. Die anderen haben ein Individualprogramm für zuhause bekommen.“