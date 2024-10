Seriendiebe nach über 100 Delikten festgenommen

102 Mal zugeschlagen

Wenig später gingen auch die Mittäter den Beamten bei Leopoldschlag ins Netz. Ihre Fahrzeuge waren voll mit Beutestücken. 102 Straftaten mit knapp 407.000 Euro Schaden konnten geklärt werden. 21-mal schlugen die Serientäter in Linz zu, neunmal in Linz-Land, fünfmal in Freistadt und Urfahr-Umgebung, zweimal in Rohrbach und dutzende weitere Male in Niederösterreich.