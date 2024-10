Empörung über Fake-Walhai in chinesischem Aquarium

Aufgedeckte Fälschungen chinesischer Tierparks hatten schon in der Vergangenheit Aufmerksamkeit erregt. Im Mai geriet der Taizhou Zoo in der Provinz Jiangsu in den sozialen Medien in die Kritik, weil Mitarbeiter Chow-Chow-Hunde schwarz-weiß einfärbten, damit sie wie Pandas aussahen. Der Shanwei-Zoo in der Provinz Guangdong gab im vergangenen Monat zu, den gleichen Trick angewendet zu haben.