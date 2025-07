Backstreet Boys bestätigen noch ein Zusatzkonzert!

Der Verkauf der Tickets beginnt am 31. Juli um 10:00 Uhr bei allen üblichen Vorverkaufsstellen. „Noch gibt es freie Unterkünfte in der Umgebung am fraglichen Wochenende, viele sind aber schon ausgebucht“, so die Veranstalter. Wie schnell sich das nach dieser Meldung ändert, wird sich zeigen.