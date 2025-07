„War nicht vorbereitet, wie gebrechlich er war“

Trauer und Erinnerungen: Fans versammeln sich am Crown Pub in Birmingham, dem Ort von Black Sabbaths erstem Auftritt, um Ozzy Osbourne zu gedenken. Der legendäre Sänger verstarb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren – nur Wochen nach seinem letzten Konzert (Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)