Geparkter VW-Bus stürzte über steile Böschung

Nicht schlecht gestaunt haben dürfte die Lenkerin eins Kleinbusses, als ihr Fahrzeug plötzlich nicht mehr vor dem Wohnhaus in Fontanella (Großes Walsertal) stand. Dieses hatte sich am Sonntagabend selbstständig gemacht und war führerlos davon gerollt. Glücklicherweise war niemand an Bord.