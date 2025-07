Waldbrände: Tote bei Löscharbeiten in der Türkei

Feuer in Griechenland erfolgreich bekämpft

Die schweren Brände, die am Wochenende in Griechenland gewütet haben, sind inzwischen unter Kontrolle gebracht oder überhaupt vollständig gelöscht worden. In einem dünn besiedelten Gebiet im Nordwesten des Landes hat die Feuerwehr am Montag noch gegen die Flammen gekämpft. Die Brände waren in den vergangenen Tagen im Norden Athens sowie auf den Inseln Kreta, Euböa, Kythira und auf der Halbinsel Peloponnes ausgebrochen.