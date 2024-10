Wachau: Safari – einmal anders!

Was ist die Wachau schon besungen worden, sie steht schließlich für eine der herrlichsten Gegenden in Österreich, reicht von Melk bis Krems und lockt jährlich viele Touristen aus aller Welt an. Im Vergleich dazu ist unsere Anreise überschaubar, dauert nicht einmal eine Stunde. Wir treffen uns mit den „Mitreisenden“ im „Il Magazzino“ in Krems-Stein auf einen Kaffee, der nach Italien schmeckt. Was uns eint – wir alle sind mit einem alten Auto gekommen. Das älteste, Baujahr 1954, ist ein Land Rover Series, ohne Dach. Es besitzt Kultstatus, macht aber manchmal durchaus Mucken, erfahren wir beim Kennenlernen.